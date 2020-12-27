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? 27 Aralık 2020 arıza programı

su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 27 Aralık 2020 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; Pazar günü Fatih ve Başahşehir gibi bölgelere su verilemeyecektir. Peki ? İSKİ 27 Aralık 2020 arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:42 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Aralık 2020 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 27 Aralık 2020 Pazar günü suların kesileceği bölgeler ve saatler…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.12.2020 10:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.12.2020 16:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Aksaray Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 27.12.2020 14:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza programı
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