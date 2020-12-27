Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Aralık 2020 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 27 Aralık 2020 Pazar günü suların kesileceği bölgeler ve saatler…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.12.2020 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.12.2020 16:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.