İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İSKİ, 4 Ocak Pazartesi gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. 4 Ocak Pazartesi günü yaşanacak olan su kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin 30 saati bulacağını belirtti. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. Peki Sular ne zaman gelecek? Tam 30 saat sürecek! İSKİ 4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi ve detaylar…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde;

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ SU KESİNTİSİ (4 OCAK)

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.