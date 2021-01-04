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İSKİ duyurdu: ? 4 Ocak 2021 İstanbul arıza listesi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak 2021 programını duyurdu. programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi programında kesintinin saat kaçta biteceğini araştırıyor. Buna göre İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Ocak 2021 İSKİ arıza programı

Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:46 Son Güncelleme: 4.1.2021 16:46 ABONE OL
İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İSKİ, 4 Ocak Pazartesi gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. 4 Ocak Pazartesi günü yaşanacak olan su kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin 30 saati bulacağını belirtti. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. Peki Sular ne zaman gelecek? Tam 30 saat sürecek! İSKİ 4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi ve detaylar…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde;

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ SU KESİNTİSİ (4 OCAK)

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.01.2021 12:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!
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