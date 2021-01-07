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? 7 Ocak 2021 İstanbul arıza programı listesi

İstanbul'da sorusu, günün ilk saatleri itibarıyla yoğun olarak araştırılıyor. tarafından her gün düzenli olarak hangi ilçelerde su kesintisinin yaşanacağı paylaşılırken, kesintiye sebep olan durum ve söz konusu olacağı süre de kamuoyuna bildiriliyor. Yapılan planlı çalışmalar ve arızalar nedeniyle yaşanan ilçelerde bulunan vatandaşlar günlük kesinti listesini sorguluyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 7 Ocak 2021 İSKİ listesi ve arıza programı

Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:20 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 7 Ocak 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden planlı su kesinti programını duyurdu. Bugün Beykoz, Ümraniye, Kağıthane gibi ilçelere belli bir zaman zarfı içerisinde su verilmeyecek. Su kesintisi günlük hayatı olumsuz yönde etkilediğinden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin bazılarının akşam saatlerine kadar süreceğinin bilgisini duyurdu. Peki Sular ne zaman gelecek? 7 Ocak 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Su İnsaat Daire Başkanlığının 1200 Mm Yeni Ana İsale Hattı Döşemesi Sebebi İle 600 Mm İsale Hattı Çalışmalar Kapsamında Tedbir Amaçlı Kapatıldı.
Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Atikali Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah,Yamanevler Mah,İnkilap Mah,Saray Mah,Elmalıkent Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Su İnsaat Daire Başkanlığının 1200 Mm Yeni Ana İsale Hattı Döşemesi Sebebi İle 600 Mm İsale Hattı Çalışmalar Kapsamında Tedbir Amaçlı Kapatıldı.
Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 7 Ocak 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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