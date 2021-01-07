Sular ne zaman gelecek? 7 Ocak 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden planlı su kesinti programını duyurdu. Bugün Beykoz, Ümraniye, Kağıthane gibi ilçelere belli bir zaman zarfı içerisinde su verilmeyecek. Su kesintisi günlük hayatı olumsuz yönde etkilediğinden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin bazılarının akşam saatlerine kadar süreceğinin bilgisini duyurdu. Peki Sular ne zaman gelecek? 7 Ocak 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi Açıklama : Su İnsaat Daire Başkanlığının 1200 Mm Yeni Ana İsale Hattı Döşemesi Sebebi İle 600 Mm İsale Hattı Çalışmalar Kapsamında Tedbir Amaçlı Kapatıldı. Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Atikali Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2021 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 07.01.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.