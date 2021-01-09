İSKİ su kesintisi listesi: 9 Ocak 2021 İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ İstanbul su kesintisi merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su olmayan vatandaşlar '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallelerinde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile belli bölgelerde planlı su kesintisi yaşanıyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da hangi bölgelerde sular kesik? İşte İSKİ 9 Ocak 2021 su kesintisi programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU!

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.01.2021 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.01.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.