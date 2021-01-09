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İSKİ listesi: 9 Ocak 2021 İstanbul’da ?

Ülkemizde yaşanan hayatı olumsuz yönde etkiliyor. su kesintisi programını güncel olarak duyuruyor. Musluklarından su akmayan vatandaşlar '' ?'' sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Peki İstanbul'da sular hangi bölgelerde kesik? İşte, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü için İSKİ tarafından duyurulan İstanbul su kesintisi programı listesi…

Giriş Tarihi: 9.1.2021 10:57 Son Güncelleme: 9.1.2021 10:57 ABONE OL
İSKİ su kesintisi listesi: 9 Ocak 2021 İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ İstanbul su kesintisi merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su olmayan vatandaşlar '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallelerinde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile belli bölgelerde planlı su kesintisi yaşanıyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da hangi bölgelerde sular kesik? İşte İSKİ 9 Ocak 2021 su kesintisi programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU!

İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.01.2021 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.01.2021 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.01.2021 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ su kesintisi listesi: 9 Ocak 2021 İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
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