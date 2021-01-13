Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ, 13 Ocak 2021 Çarşamba gününe ilişkin su kesintisi programını paylaştı. Her gün düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılan listede, su kesintisinin söz konusu olacağı ilçelerin yanı sıra sebebi ve süreleri de yer alıyor. Buna göre 13 Ocak Çarşamba hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 13.01.2021 13:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.01.2021 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.01.2021 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.01.2021 12:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.