Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ, 13 Ocak 2021 Çarşamba gününe ilişkin su kesintisi programını paylaştı. Her gün düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılan listede, su kesintisinin söz konusu olacağı ilçelerin yanı sıra sebebi ve süreleri de yer alıyor. Buna göre 13 Ocak Çarşamba hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi arıza listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mfevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.01.2021 13:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.01.2021 10:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.01.2021 11:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Talat Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.01.2021 12:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Gümüşyaka Merkez Mah,İsmetpaşa Mah,Çanta,Fevzipaşa Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Alibey Mah,Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
|Açıklama
|:
|Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
|Başlama Tarihi
|:
|13.01.2021 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.01.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.