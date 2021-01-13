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? 13 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul'un ilçelerinden su kesintisine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. güncel olarak planlı su kesintisi programını duyurdu. tarafından her gün düzenli olarak hangi ilçelerde su kesintisinin yaşanacağı paylaşılırken, kesintiye sebep olan durum ve söz konusu olacağı süre de kamuoyuna bildiriliyor. Peki ? İSKİ 13 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi

Giriş Tarihi: 13.1.2021 15:33 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ, 13 Ocak 2021 Çarşamba gününe ilişkin su kesintisi programını paylaştı. Her gün düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılan listede, su kesintisinin söz konusu olacağı ilçelerin yanı sıra sebebi ve süreleri de yer alıyor. Buna göre 13 Ocak Çarşamba hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2021 13:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2021 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2021 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.01.2021 12:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Gümüşyaka Merkez Mah,İsmetpaşa Mah,Çanta,Fevzipaşa Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Alibey Mah,Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.01.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi
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