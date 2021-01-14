İSKİ su kesintisi arıza programını resmi sitesinden ilan ediyor. Su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 14.01.2021 03:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Fevzipaşa Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],İsmetpaşa Mah,Çanta,Alibey Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır. Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.