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? 14 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

, İstanbul'da 14 Ocak 2021 Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler listesini duyurdu. İstanbul'da belirli ilçelerde bugün yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı su kesintileri programını resmi internet sitesinden açıklandı. güncel programını duyururken kesintinin başlangıç ve bitiş saatini bildiriyor. Peki ? İSKİ 14 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:10 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ su kesintisi arıza programını resmi sitesinden ilan ediyor. Su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 14.01.2021 03:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Fevzipaşa Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],İsmetpaşa Mah,Çanta,Alibey Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Gümüşyaka Merkez Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.01.2021 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
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