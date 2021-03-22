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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:12

? İSKİ 22 Mart 2021 arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ, 22 Mart 2021 Pazartesi gününe ilişkin arıza programını duyurdu. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin bazı illerde öğle saatlerinden sonra biteceği görülüyor. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. planlı su kesinti programı ile ? İşte, İSKİ 22 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Mart 2021 su kesintisi programını duyurdu. İSKİ su kesintisi programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi programında kesintinin saat kaçta biteceğini araştırıyor. İSKİ su kesintisi listesi ile sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.03.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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