Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Mart 2021 su kesintisi programını duyurdu. İSKİ su kesintisi programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi programında kesintinin saat kaçta biteceğini araştırıyor. İSKİ su kesintisi listesi ile sular ne zaman gelecek?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mfevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.03.2021 09:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.