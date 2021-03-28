İSKİ su kesintisi listesi: 28 Mart 2021 Sular ne zaman gelecek?

İSKİ, 28 Mart 2021 Pazar gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin bazı illerde öğle saatlerinden sonra biteceği görülüyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programı ile sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 28 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU