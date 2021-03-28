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Giriş Tarihi: 28.3.2021 09:44

listesi: 28 Mart 2021 ?

İSKİ su kesintisi listesi: 28 Mart 2021 Sular ne zaman gelecek?

() 28 Mart 2021 su kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar programında kesintinin saat kaçta biteceğini araştırıyor. İSKİ su kesintisi programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor. İSKİ su kesintisi listesi ile ? İşte su kesintisi listesi

İSKİ, 28 Mart 2021 Pazar gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin bazı illerde öğle saatlerinden sonra biteceği görülüyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programı ile sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 28 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hoca Paşa Mah,Cankurtaran Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.03.2021 21:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İSKİ su kesintisi listesi: 28 Mart 2021 Sular ne zaman gelecek?
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