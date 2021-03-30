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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:18

? 30 Mart 2021 arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

() tarafından günlük olarak yayınlanan planlı su kesintileri merak ediliyor. Kendi ilçelerinde suların ne zaman geleceğini merak edenler sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar günlük rutin işlerinin aksamaması adına kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan su kesintilerini araştırıyorlar. İşte İSKİ 30 Mart 2021 arıza listesi programı

Gün içinde sıklıkla araştırılan konulardan bir tanesi de su kesintisi programı oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. Günlük rutin işlerin aksamaması adına araştırma yapanlar önceden önlemlerini alıp planlı hareket etmek isteyenler için 30 Mart Salı İSKİ planlı su kesintisi programı listesi haberimizde yer alıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.03.2021 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.03.2021 10:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.03.2021 10:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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