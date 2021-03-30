Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Gün içinde sıklıkla araştırılan konulardan bir tanesi de su kesintisi programı oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. Günlük rutin işlerin aksamaması adına araştırma yapanlar önceden önlemlerini alıp planlı hareket etmek isteyenler için 30 Mart Salı İSKİ planlı su kesintisi programı listesi haberimizde yer alıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.03.2021 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.03.2021 10:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.