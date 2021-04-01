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Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:07

? 1 Nisan 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

1 Nisan Perşembe su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 1 Nisan 2021 arıza programı listesi

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 1 Nisan 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 1 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 400Mm Isale Hattında Arıza Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.04.2021 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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