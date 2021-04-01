Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 1 Nisan 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 1 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 400Mm Isale Hattında Arıza Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 01.04.2021 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.