Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 1 Nisan 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 1 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Murat Çeşme Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.04.2021 10:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.04.2021 10:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oruç Reis Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.04.2021 10:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.04.2021 10:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|400Mm Isale Hattında Arıza Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|01.04.2021 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|01.04.2021 10:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Türk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.04.2021 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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