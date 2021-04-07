Sular ne zaman gelecek? 7 Nisan İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sabah saatlerinden itibaren güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de su kesintisi programı oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. Günlük rutin işlerin aksamaması adına araştırma yapanlar önceden önlemlerini alıp planlı hareket etmek istiyorlar. İşte 7 Nisan 2021 Çarşamba İSKİ planlı su kesintisi programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.04.2021 00:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.