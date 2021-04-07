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Giriş Tarihi: 7.4.2021 09:13 Son Güncelleme: 7.4.2021 09:13

? 7 Nisan İSKİ İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? 7 Nisan İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ, 7 Nisan 2021 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul arıza programını duyurdu. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatlerine yer verdi. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. ? İşte, 7 Nisan İSKİ arıza listesi

Sabah saatlerinden itibaren güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de su kesintisi programı oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. Günlük rutin işlerin aksamaması adına araştırma yapanlar önceden önlemlerini alıp planlı hareket etmek istiyorlar. İşte 7 Nisan 2021 Çarşamba İSKİ planlı su kesintisi programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2021 00:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 07.04.2021 02:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 7 Nisan İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi
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