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Giriş Tarihi: 21.4.2021 09:44

? İSKİ 21 Nisan İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi

21 Nisan Çarşamba su kesinti programını yayınladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 21 Nisan 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 21 Nisan 2021 arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 21 Nisan su kesintisi programı belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 21 Nisan 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 21.04.2021 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi
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