Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 24 Nisan 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. 24 Nisan 2021 bazı bölgelere su verilemeyecektir.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.04.2021 08:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.04.2021 11:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Kanlıca Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Elmalı-Beykoz 700 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.04.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Kurtköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.04.2021 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.