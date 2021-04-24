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Giriş Tarihi: 24.4.2021 12:08

? 24 Nisan arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi

24 Nisan 2021 su kesinti programını yayınladı. Hafta sonu Cumartesi sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 24 Nisan 2021 arıza su kesintisi programı listesi…

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 24 Nisan 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. 24 Nisan 2021 bazı bölgelere su verilemeyecektir.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2021 08:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2021 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Kanlıca Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Elmalı-Beykoz 700 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.04.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Kurtköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2021 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2021 08:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Nisan İstanbul su kesintisi arıza listesi
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