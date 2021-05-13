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Giriş Tarihi: 13.5.2021 14:12

? 13 Mayıs İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından 13 Mayıs 2021 Perşembe su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 13 Mayıs 2021 İSKİ arıza programı listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 Mayıs 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2021 13:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2021 13:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2021 12:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi
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