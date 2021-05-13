Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 Mayıs 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.05.2021 13:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.05.2021 13:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.