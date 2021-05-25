Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 25 Mayıs 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 25 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göçbeyli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.05.2021 14:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tantavi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.05.2021 11:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.