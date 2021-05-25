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Giriş Tarihi: 25.5.2021 08:47

? 25 Mayıs arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından 25 Mayıs 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. ? İSKİ 25 Mayıs 2021 arıza programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 25 Mayıs 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 25 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2021 14:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2021 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi
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