Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından 26 Mayıs 2021 Çarşamba su kesinti programını yayınladı. Duyurulan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 26 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 10:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çakmaklı Mah,Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 12:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 13:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Vatan Mah,Terazidere Mah,İsmetpaşa Mah,Yenidoğan Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|1000Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 12:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşsuyu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 13:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pirinççi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 11:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Derviş Ali Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Cerrahpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|1000Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 12:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah,Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 11:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 13:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|1000Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 12:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Güzeltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2021 14:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.