Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri İSKİ DUYURDU! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi
Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:05 Son Güncelleme: 27.5.2021 11:06

DUYURDU! ? İSKİ 27 Mayıs İstanbul arıza listesi

İSKİ DUYURDU! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

27 Mayıs 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 27 Mayıs 2021 İSKİ arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; bugün bazı bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Ertuğrul Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ DUYURDU! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA