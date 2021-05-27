İSKİ DUYURDU! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; bugün bazı bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi