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Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:21

? 28 Mayıs arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi

28 Mayıs 2021 tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 28 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 28 Mayıs 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2021 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi
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