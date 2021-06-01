İSKİ su kesintisi listesini yayınladı! İstanbul’da 13 saatlik su kesintisi başladı! 1 Haziran bugün sular ne zaman gelecek?

Güncel olarak İSKİ tarafından yayınlanan su kesintisi listesi bugün de belli oldu. Yeni ayın ilk gününde 13 saatlik su kesintisi olacağı İSKİ tarafından duyurulmuştu. Kesintiye göre; İstanbul Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere belirtilen süre zarfında su verilmeyecek. Bu kapsamda; sabah saatleri itibarıyla "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. 1 Haziran bugün sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti listesi ile 13 saatlik kesinti başladı.