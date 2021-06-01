İSKİ su kesintisi hakkında duyuru yaptı. 13 saat sürecek olan ve 1 Haziran Salı günü saat 09:00'da başlayacak olan su kesintisi ile birlikte "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Su kesintisi, Tuzla, Kartal, Ümraniye, Üsküdar gibi ilçeler ve belirtilen mahallelerde yaşanacak. Bu kapsamda, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 13 saatlik su kesintisi bilgileri!