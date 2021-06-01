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Giriş Tarihi: 1.6.2021 09:26 Son Güncelleme: 1.6.2021 09:26

İSKİ’den 13 saatlik açıklaması geldi! ? 1 Haziran 2021 Salı

İSKİ’den 13 saatlik su kesintisi açıklaması geldi! Sular ne zaman gelecek? 1 Haziran 2021 Salı

Güncel olarak araştırılan “?” sorusunun yanıtı hakkında İSKİ’den önemli açıklama geldi. İSKİ, 13 saatlik yaşanacağını ve hangi bölgelerde olduğunu duyurdu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla 1 Haziran 2021 Salı günü, belirtilen saatler ve ilçelerde sular olmayacak. Bu kapsamda, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin 13 saatlik su kesintisi açıklaması!

İSKİ su kesintisi hakkında duyuru yaptı. 13 saat sürecek olan ve 1 Haziran Salı günü saat 09:00'da başlayacak olan su kesintisi ile birlikte "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Su kesintisi, Tuzla, Kartal, Ümraniye, Üsküdar gibi ilçeler ve belirtilen mahallelerde yaşanacak. Bu kapsamda, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 13 saatlik su kesintisi bilgileri!

İSKİ'DEN 13 SAATLİK SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI!

İSKİ su kesintisi, önceki gün kurum tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı ve Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde; Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.

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İSKİ’den 13 saatlik su kesintisi açıklaması geldi! Sular ne zaman gelecek? 1 Haziran 2021 Salı
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