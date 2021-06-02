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Giriş Tarihi: 2.6.2021 12:07

? İSKİ programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

13 saatlik su kesintisinin ardından sorusuna yanıt aranıyor. Su kesinti programı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Yayımlanan listeye göre; bugün Büyükçekmece, Beykoz, Beylikdüzü gibi ilçelere belli bir süreliğine belirtilen zaman dilimi kapsamında su verilmeyecek. Bu kapsamda; sular ne zaman gelecek? İSKİ programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de sıklıkla sorgulanıyor. İSKİ tarafından su kesintisi listesi de yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un bazı ilçelerine belirtilen süre zarfında su verilmeyecek. Buna göre, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Murat Çeşme Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.06.2021 09:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.06.2021 11:41

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Yakuplu Mah,Beylikdüzü Osb

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.06.2021 09:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Karagümrük Mah,İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.06.2021 10:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Fenerbahçe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.06.2021 10:56

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Akif Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.06.2021 11:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.06.2021 08:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 2 Haziran 2021 Çarşamba
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