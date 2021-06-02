Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de sıklıkla sorgulanıyor. İSKİ tarafından su kesintisi listesi de yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un bazı ilçelerine belirtilen süre zarfında su verilmeyecek. Buna göre, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah,Beylikdüzü Osb Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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