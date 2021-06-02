Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de sıklıkla sorgulanıyor. İSKİ tarafından su kesintisi listesi de yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un bazı ilçelerine belirtilen süre zarfında su verilmeyecek. Buna göre, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı 2 Haziran 2021 Çarşamba
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Murat Çeşme Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
02.06.2021 09:15
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yeni Mahalle
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
02.06.2021 11:41
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beylikdüzü
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yakuplu Mah,Beylikdüzü Osb
|
Arıza Sebebi
|
:
|
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
02.06.2021 09:34
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Fatih
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Karagümrük Mah,İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
02.06.2021 10:20
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Kadıköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Fenerbahçe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
02.06.2021 10:56
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultanbeyli
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Mehmet Akif Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
02.06.2021 11:11
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
02.06.2021 08:39
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İSKİ SU KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ