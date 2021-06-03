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Giriş Tarihi: 3.6.2021 08:50

? 3 Haziran 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından 3 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 3 Haziran 2021 İSKİ arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 3 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU!

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.06.2021 06:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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