Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 3 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi