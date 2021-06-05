Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı!
Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:21

? 5 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı!

tarafından 5 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. ? İSKİ 5 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

5 Haziran 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 5 Haziran 2021 Cumartesi İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.06.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.06.2021 00:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA