Sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi programı!

5 Haziran 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 5 Haziran 2021 Cumartesi İSKİ arıza su kesintisi programı listesi