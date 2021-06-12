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Giriş Tarihi: 12.6.2021 17:44

? 12 Haziran 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

(İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 12 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 12 Haziran 2021 İSKİ arıza programı listesi

listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 12 Haziran Cumartesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () programını araştırmaya başladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. 12 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelere su verilemeyecektir. İşte 12 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2021 15:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2021 15:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2021 16:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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