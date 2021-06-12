Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 12 Haziran Cumartesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. 12 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelere su verilemeyecektir. İşte 12 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.06.2021 15:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.06.2021 15:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.