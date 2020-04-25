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Korona günlerinde Trakya usulü eğlence

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 şehirden biri olan ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar müzik ve eğlenceyi de evlerine taşıyor.Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi’nde yer alan bir apartmanda ikamet eden Ömer Tantun evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile yayın yaparak mahalle sakinlerinin eğlenmelerini sağlıyor. Klarnet eşliğinde yapılan müziğe kendilerini kaptıran çevre sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak eğlenceye katılıyor. Ortaya ise renkli görüntüler çıkıyor

Giriş Tarihi: 25.4.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 23:00 ABONE OL
Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 şehirden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar müzik ve eğlenceyi de evlerine taşıyor.

Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi’nde yer alan bir apartmanda ikamet eden Ömer Tantun evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile yayın yaparak mahalle sakinlerinin eğlenmelerini sağlıyor. Klarnet eşliğinde yapılan müziğe kendilerini kaptıran çevre sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak eğlenceye katılıyor. Ortaya ise renkli görüntüler çıkıyor.
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Korona günlerinde Trakya usulü eğlence
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