Şaşırtan cisim yine ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı havada ikinci kez görülen bir cisim, o anları kayda alan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.Camiatik Mahallesi’nde oturan vatandaşlar akşam karanlığında evlerinin balkonuna çıktığı esnada havada parlak ve garip bir cisim olduğuna ikinci kez şahit oldu. O anları cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, beyaz renkli ışıklar saçan cismin görüntüsünü şaşkınlıkla izlediğini söyledi.Bir türlü anlam verilemeyen garip cismin zaman zaman gözden kaybolduğu belirtilirken, vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor.