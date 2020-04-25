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’da sarı bahar

Trakya Bölgesi’nde son yıllarda ayçiçeğinin yerini almaya başlayan kanola bitkisinin çiçek açması ile sarı renge büründü.Tekirdağ ve çevresinde çok sayıda tarlada kanolaların çiçek açmasıyla sarı ve yeşil renge büründü. Son dönemde Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile ilçeleri, mahalleleri ve köylerinde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve giderek ekimi artan kanola, doğadaki göz zevkine renk katıyor.Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları tabiatın güzelliğini gözler önüne seriyor. Doğadaki birbirinden güzel bitkilerin tarlalarda renk cümbüşü oluşturması

Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:30 ABONE OL
Tekirdağ’da sarı bahar
Trakya Bölgesi’nde son yıllarda ayçiçeğinin yerini almaya başlayan kanola bitkisinin çiçek açması ile Tekirdağ sarı renge büründü.
Tekirdağ ve çevresinde çok sayıda tarlada kanolaların çiçek açmasıyla sarı ve yeşil renge büründü. Son dönemde Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile ilçeleri, mahalleleri ve köylerinde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve giderek ekimi artan kanola, doğadaki göz zevkine renk katıyor.
Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları tabiatın güzelliğini gözler önüne seriyor. Doğadaki birbirinden güzel bitkilerin tarlalarda renk cümbüşü oluşturması da dikkat çekiyor.
Yağ bitkisi olarak kullanılan kanolanın çiçek açmasıyla birlikte Tekirdağ ve çevresinde güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaşanan renk cümbüşü ve doğal güzellik vatandaşları adeta mest ediyor.
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Tekirdağ’da sarı bahar
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