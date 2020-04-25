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’da sopalı saldırıya oruçlu tepki

’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş sopalı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Olaya tepki gösteren yaralının kardeşi, “5 vakit namazında oruç tutan bir adama saldırmak terbiyesizlik” dedi.Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Hacıevhat Mahallesi Huzur Sokak’ta komşular arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı saldırıya uğradığı öne sürülen Mehmet İde (44) başından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olaya tepki gösteren kardeşi Ramazan İde, “5 vakit namazında ve oruç tutan bir adamı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 20:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 20:30 ABONE OL
Tekirdağ’da sopalı saldırıya oruçlu tepki
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş sopalı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Olaya tepki gösteren yaralının kardeşi, “5 vakit namazında oruç tutan bir adama saldırmak terbiyesizlik” dedi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Hacıevhat Mahallesi Huzur Sokak’ta komşular arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı saldırıya uğradığı öne sürülen Mehmet İde (44) başından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olaya tepki gösteren kardeşi Ramazan İde, “5 vakit namazında ve oruç tutan bir adamı sopayla ve demirle dövmek büyük bir terbiyesizliktir. Buradan sesleniyorum: Gereken suç duyurunda bulunacağız” dedi.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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Tekirdağ’da sopalı saldırıya oruçlu tepki
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