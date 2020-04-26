Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Tekirdağ Haberleri Down sendromlu genç kumbarasını Kızılay’a bağışladı

Down sendromlu genç kumbarasını Kızılay’a bağışladı

’ın Çorlu ilçesinde down sendromlu Özgür Yaman, kumbarasında biriktirdiği paraları Kızılay’a bağışladı.Kemalettin Mahallesi’nde ikamet eden Özgür Yaman’ın ailesi, Kızılay Çorlu Şubesini arayarak down sendromlu çocuklarının kumbarasında biriktirdiği parayı Kızılay’a bağışlamak istediğini söyledi. Annesi Emine ve babası Osman Yaman ile birlikte Kızılay görevlilerini evinin balkonunda karşılayan Özgür, görevlileri karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.Özgür’ün gösterdiği bu duyarlı davranışın son derece anlamlı olduğunu ifade eden Kızılay Çorlu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Yamanoğlu, “Özgür bizim çok

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 13:30 ABONE OL
Down sendromlu genç kumbarasını Kızılay’a bağışladı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde down sendromlu Özgür Yaman, kumbarasında biriktirdiği paraları Kızılay’a bağışladı.
Kemalettin Mahallesi’nde ikamet eden Özgür Yaman’ın ailesi, Kızılay Çorlu Şubesini arayarak down sendromlu çocuklarının kumbarasında biriktirdiği parayı Kızılay’a bağışlamak istediğini söyledi. Annesi Emine ve babası Osman Yaman ile birlikte Kızılay görevlilerini evinin balkonunda karşılayan Özgür, görevlileri karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.
Özgür’ün gösterdiği bu duyarlı davranışın son derece anlamlı olduğunu ifade eden Kızılay Çorlu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Yamanoğlu, “Özgür bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Sağ olsun hep bizimle beraber ve destek veriyor. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.
Özgür’ün kumbarasını bağış olarak teslim alan Kızılay yöneticisi Yamanoğlu, Özgür’e Kızılay yeleği ve ajanda hediye etti.
Down sendromlu Özgür Yaman’ın daha önce de Çorlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan 15 Temmuz İlkokulu bağış kampanyası ile terörle mücadele kapsamında yürütülen Afrin Operasyonu’na destek amacıyla kumbarasında biriktirdiği paraları bağışladığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Down sendromlu genç kumbarasını Kızılay’a bağışladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA