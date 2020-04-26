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Korona virüs fırsatçıları iş başında

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 ilden biri olan ’ın Ergene ilçesinde kısıtlama dolayısıyla dükkanların kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelileri iş yerlerine dadandı.Ergene ilçesinde bulunan bir iş yerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 4 günden bu yana kapalı olmasını da fırsat bilerek gelen şüpheli, iş yerinin sürgülü kapısını kırarak içeri girdi.Şüphelinin hırsızlık girişimi, içerinde bulunduğu sırada çalan alarm nedeniyle yarıda kaldı.Alarm sesi üzerine girdiği iş yerini aynı hızla terk etmek

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 13:30 ABONE OL
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 ilden biri olan Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kısıtlama dolayısıyla dükkanların kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelileri iş yerlerine dadandı.
Ergene ilçesinde bulunan bir iş yerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 4 günden bu yana kapalı olmasını da fırsat bilerek gelen şüpheli, iş yerinin sürgülü kapısını kırarak içeri girdi.
Şüphelinin hırsızlık girişimi, içerinde bulunduğu sırada çalan alarm nedeniyle yarıda kaldı.
Alarm sesi üzerine girdiği iş yerini aynı hızla terk etmek zorunda kalan şüphelinin iş yerinin önüne gelişi, kapıyı zorlayarak içeri girmesi ve kaçışı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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Korona virüs fırsatçıları iş başında
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