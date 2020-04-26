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‘Sinirden ellerim titriyor’ diyerek köpeğini ezen sürücüye tepki gösterdi

’ın Malkara ilçesinde yaşlı kadın, otomobilin altında kalarak ölen köpeğinin yasını tutuyor. Köpeğini ezen sürücünün özür dilememesine tepki gösteren kadın, 'Sinirden ellerim titriyor' dedi.Yaklaşık bir hafta önce Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak’ta seyir halindeki bir otomobilin altında ezilen Ümran Yoran’a ait köpek öldü. Köpeğinin ölümünden büyük üzüntü duyan yaşlı kadın, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Yoran, “Köpeğimi biraz hava alsın, dolaşsın diye biraz salayım dedim. Bir araç hızla geçerek köpeğimi altında sürükledi. Bastı gitti ve hiç durmadı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:45 ABONE OL
‘Sinirden ellerim titriyor’ diyerek köpeğini ezen sürücüye tepki gösterdi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşlı kadın, otomobilin altında kalarak ölen köpeğinin yasını tutuyor. Köpeğini ezen sürücünün özür dilememesine tepki gösteren kadın, "Sinirden ellerim titriyor" dedi.
Yaklaşık bir hafta önce Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak’ta seyir halindeki bir otomobilin altında ezilen Ümran Yoran’a ait köpek öldü. Köpeğinin ölümünden büyük üzüntü duyan yaşlı kadın, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Yoran, “Köpeğimi biraz hava alsın, dolaşsın diye biraz salayım dedim. Bir araç hızla geçerek köpeğimi altında sürükledi. Bastı gitti ve hiç durmadı bile. Çok üzgünüm, moralim çok bozuk. Zavallı hayvan orada öldü. O sürücü kaçmasaydı veya ‘bir kaza oldu’ deyip de bana gelip deseydi onu affetmeyi düşünürdüm. Bu kadar olaya rağmen gelip özür dilemedi” diye konuştu.
Öte yandan, köpeğin ezilme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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‘Sinirden ellerim titriyor’ diyerek köpeğini ezen sürücüye tepki gösterdi
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