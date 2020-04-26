Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü polisin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 şehirden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve bu esnada aracı polis ekiplerinin üzerine süren sürücü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı Omurtak Caddesi üzerinde kontrol amaçlı olarak dur ikazında bulunan polisin ihtarına uymayan sürücü, 59 PP 165 plakalı otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Harekete geçen diğer polis ekipleri Çorlu sokaklarında aracı aramaya başladı. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden sürücü, aracı Perşembe Pazarı mevkiinde kapıları açık vaziyette terk ederek kayıplara karıştı. Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri aracı çekiciye yükleyeceği sırada çıkagelen M.Ç. (23), aracı kendisinin kullandığını, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de korkuya kapılıp kaçtığını söyledi. Ceza yazılmaması için polis ekiplerine uzun süre dil döken gence polisler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesi ile tutanak tanzim ederken, trafik ekipleri de polisin dur ikazına uymayarak kaçtığı gerekçesi ile cezai işlem uyguladı. Kiralık olduğu tespit edilen araç, çekici yardımıyla otoparka alındı.