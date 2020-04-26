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Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü

’ın Çerkezköy ilçesinde korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki B.Ç., tüm dünyaya korku salan korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı. Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran şahıs tedavi altına alındı. Durumu giderek ağırlaşan B.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 16:00 ABONE OL
Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki B.Ç., tüm dünyaya korku salan korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı. Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran şahıs tedavi altına alındı. Durumu giderek ağırlaşan B.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü
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