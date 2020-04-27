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Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti

Çerkezköy’de uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, korona virüsten hayatını kaybetti. Engin Dağ’dan geriye korona virüs nedeniyle vatandaşları uyardığı video kaldı.Çerkezköy’de uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüse yenik düştü. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve vatandaşlara bu salgına karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Dağ, yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.Engin Dağ, hastane odasından video çekerek “evde kalın” çağrısı yapmıştı. İlçede uzun yıllar esnaflık yapan Dağ

Giriş Tarihi: 27.4.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:00 ABONE OL
Tekirdağ Çerkezköy’de uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, korona virüsten hayatını kaybetti. Engin Dağ’dan geriye korona virüs nedeniyle vatandaşları uyardığı video kaldı.
Çerkezköy’de uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüse yenik düştü. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve vatandaşlara bu salgına karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Dağ, yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.
Engin Dağ, hastane odasından video çekerek “evde kalın” çağrısı yapmıştı. İlçede uzun yıllar esnaflık yapan Dağ, “Günaydın değerli dostlar. Ben korona virüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen lanet bir şey. Bu işin şakası yok. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben kendimi o kadar kollamama rağmen buna yakalandım. Lütfen dikkat edin, çok kötü bir şey. Allah’ın izniyle atlatacağım. Dualarınızı bekliyorum” diyerek vatandaşa evde kalın çağrısı yapmıştı.
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Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti
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