Ergene Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Ergene Belediyesi, bir yandan da rutin belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor.Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını devam ettiren Ergene Belediyesi, bunun yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerini de Ergene’de aksatmadan devam ettiriyor.Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Pınarbaşı Mahallesi ile Ulaş Mahallesi’nde tamirat ve yol çalışmasında bulunulurken, diğer ekipler de Yeşiltepe Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde kilit parke taş çalışmalarında bulundu. Yoğun bir iş maratonunda çalışan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir kısmı da ilçenin muhtelif yerlerinde ağaç budama çalışmaları yaptı.Covid-19 salgınının ülkemizde Mart ayı başından bu yana olumsuz etkisini gösterdiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Yüzlerce ölüme neden olan ve hayatı adeta felç eden salgın riskinin ne kadar süreceği, hayatın ne zaman normale döneceği belli değil. Ergene Belediyesi olarak bu zorlu süreçte salgına karşı önlem almaya yönelik çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken ilçemizde bir yandan da rutin belediyecilik hizmetlerimiz aksatılmadan devam ediyor” dedi.