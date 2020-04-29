Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Tekirdağ Haberleri Başkan Sarıkurt çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Sarıkurt çalışmaları yerinde inceledi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:45 ABONE OL
Başkan Sarıkurt çalışmaları yerinde inceledi
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye ekiplerince ilçenin çeşitli mahallerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt beraberinde başkan yardımcıları Özcan Tunçcan ve Güner Çetin ile birlikte Reşadiye Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten Çorlu Belediyesi bu çalışmaların dışında rutin belediyecilik faaliyetlerini sürdürüyor. Başkan Sarıkurt da hem bu çalışmaları inceledi hem de mahalle esnafı ile görüşerek talep ve şikayetlerini dinledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Sarıkurt çalışmaları yerinde inceledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA