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Çorlu TSO Başkanı Volkan, “Şahıs işletmelerine 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı”

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan oda üyelerinin finansman ihtiyacına destek olmak için devreye alınan ’Nefes Kredisi’ nin yanı sıra şahıs işletmelerine de 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunulduğunu söyledi.Yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan Çorlu TSO üyesi küçük işletmelerin odadan alacakları üyelik belgesi ile Nefes Kredisi kullanabileceklerini anımsatan İzzet Volkan şahıs işletmesi üyelerinin de 25 bin TL krediyi yüzde 7.5 faiz oranı ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:45 ABONE OL
Çorlu TSO Başkanı Volkan, “Şahıs işletmelerine 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı”
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan oda üyelerinin finansman ihtiyacına destek olmak için devreye alınan ’Nefes Kredisi’ nin yanı sıra şahıs işletmelerine de 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunulduğunu söyledi.
Yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan Çorlu TSO üyesi küçük işletmelerin odadan alacakları üyelik belgesi ile Nefes Kredisi kullanabileceklerini anımsatan İzzet Volkan şahıs işletmesi üyelerinin de 25 bin TL krediyi yüzde 7.5 faiz oranı ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli kredi kartı alabilecekler” dedi.
Nefes Kredisi başvurusunda vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istenmeyeceğini de sözlerine ekleyen Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, “İlave maddi teminat yok. 50 bin lira kredi için 150 TL, 100 bin lira için 300 TL banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği binde 75 komisyon alınacak ve tüm sektörler başvurabilecek” diye konuştu.

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Çorlu TSO Başkanı Volkan, “Şahıs işletmelerine 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı”
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