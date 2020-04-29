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Kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.Merkez mahallelerde ve özellikle sağlık kurumlarının bulunduğu alanlarda düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, Süleymanpaşa’ya bağlı olan kırsal mahallelerde de belirli aralıklarla arındırma işlemleri gerçekleştiriliyor.Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine getirilen dezenfeksiyon hizmeti kapsamında tüm sokak ve yollar ilaçlanarak olası virüs tehdidi en aza indiriliyor. Dezenfeksiyon işlemleri, son olarak Husunlu, Kayı, Gazioğlu ve Karaevli Mahallelerinde

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:45 ABONE OL
Kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor
Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Merkez mahallelerde ve özellikle sağlık kurumlarının bulunduğu alanlarda düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, Süleymanpaşa’ya bağlı olan kırsal mahallelerde de belirli aralıklarla arındırma işlemleri gerçekleştiriliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine getirilen dezenfeksiyon hizmeti kapsamında tüm sokak ve yollar ilaçlanarak olası virüs tehdidi en aza indiriliyor. Dezenfeksiyon işlemleri, son olarak Husunlu, Kayı, Gazioğlu ve Karaevli Mahallelerinde yapıldı.
Merkez ve kırsal tüm mahallelerde dezenfeksiyon işlemlerinin ara vermeden sürdürüleceği ifade edildi.
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Kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor
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