Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ’da orman yangını

’da orman yangını

’da 40 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangında, yüzlerce ağaç kül oldu.Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi sınırlarında kalan Tekne Gölü Mevki’inde meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. 40 hektarlık bir ormanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başlayan yangın, kısa sürede yüzlerce ağacı kül etti. Yangını farkeden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Orman yangınına itfaiye araçları, iş makineleri ve tankerlerle müdahale edilirken, soğutma çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:00 ABONE OL
Tekirdağ’da orman yangını
Tekirdağ’da 40 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangında, yüzlerce ağaç kül oldu.
Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi sınırlarında kalan Tekne Gölü Mevki’inde meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. 40 hektarlık bir ormanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başlayan yangın, kısa sürede yüzlerce ağacı kül etti. Yangını farkeden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Orman yangınına itfaiye araçları, iş makineleri ve tankerlerle müdahale edilirken, soğutma çalışmaları sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ’da orman yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA