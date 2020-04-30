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Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyreden Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıktı. Ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Tuğtekin ve Enes Kıratlı (18) yaralandı.İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 18:30 ABONE OL
Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyreden Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıktı. Ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Tuğtekin ve Enes Kıratlı (18) yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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