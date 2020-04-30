Belediye Başkanı Sarıkurt çalışmaları inceledi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 75. Yıl Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Kumluca Deresi ve çevresinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgiler alırken, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cemaliye ve Silahtarağa Mahalleleri’nde planlanan asfalt, kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmaları konusunda incelemelerde bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yetkililerden bilgiler alırken, çalışma takvimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.Asfalt ve kaldırım çalışmalarını incelediEsentepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi ile Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi 1. Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanan ve 385 ton asfalt serim çalışmalarını inceledikten sonra Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak’ta yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sarıkurt, Metiner 2. Sokak’ta devam eden kaldırım çalışması ve park alanı düzenleme çalışmalarını denetleyen Başkan Sarıkurt açıklamalarda bulundu. Başkan Sarıkurt hava şartlarının iyileşmesinin ardından şehir genelinde başlatılan çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz gün Esentepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi ile Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi 1. Sokak’ta yürüttüğümüz yol ve asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık ve Cemaliye ile Silahtarağa Mahalleleri’mizde yol açma, kilit taşı, kaldırım ve asfalt serim çalışmalarına başladık. Kumluca Deresi ve çevresinde yeni bir çalışma başlattık. Kumluca Deresi ve çevresine yürüyüş yolu ve kaldırım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Yürüyüş yolu ve kaldırım çalışmaları ile birlikte yapılacak çevre düzenlemesi ile bölgenin çehresi önemli ölçüde değişmiş olacak. Ayrıca Kumluca Deresi içerisinde çeşitli nedenlerle biriken taş ve toprak kütlesi ile havaların ısınmasıyla birlikte kötü kokuya neden olan sazlık alanların temizliğini gerçekleştireceğiz"diye konuştu.Baki sokak yenileniyorOkula gidiş ve geliş güzergahlarında da çalışma başlattıklarını açıklayan Sarıkurt; "Özellikle okulların açık olduğu dönemde öğrencilerin okula gidiş ve geliş güzergâhında yer alan Baki Sokak üzerinde çalışmalara başlıyoruz. Sokak üzerinde yol çalışmalarına başladık ve yolda kilit taşı ile kaldırım çalışması yapacağız. 75. Yıl Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’nda eğitim gören sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çevrede yaşayan vatandaşlarımız için çocuk parkı ve park alanı çalışmalarını en kısa sürede başlatarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu kapsamda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirecek ve peyzaj çalışmaları ile park alanının yapımını tamamlamış olacağız" dedi. Başkan Sarıkurt şehir genelinde yapılacak çalışmaların program dahilinde yürütüleceğini ve bu kapsamda planlamaların haftalık olarak gözden geçirildiğini ifade etti.