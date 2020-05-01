Mahsur kalan kediler için yıkım durduruldu

Tekirdağ’ın şehir merkezinde kamulaştırılan eski dükkanların yıkımı esnasında içeride 1 kedinin 4 yavrusu ile mahsur kaldığının fark edilmesi üzerine yıkım durduruldu. Yapılan çalışmayla kediler kurtarıldı.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin sokakları fırsat bilerek vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için şehrin Hükümet Caddesi’nde atıl durumda bulunan 10 iş yerinin yıkımı için sabah iş makineleri ile işe başlandı. Yıkım başladıktan sonra içeride kedilerin mahsur kaldığı fark edilmesi üzerine yıkım işlemi bir anda durduruldu.Yıkım alanında önlem için işyerlerinin etrafına çevrilen demir saç bariyerleri söküp içeri giren ekipler, içeride mahsur kalan kedileri kurtardı. Dışarı çıkarılan 1 anne ve 4 yavrusu hayvan barınağına götürüldü.