Bu yıl 2-­8 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde, ‘Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda’ ve ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ mottosu kullanılacak.Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, “Trafik düzeni ve karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’, bugünü takip eden hafta ise ‘Karayolu Trafik Haftası’ olarak kutlanmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası Yönergesi gereğince, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı) ve diğer paydaşların katılımıyla 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri, koronavirüs (Kovid­19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilecek” denildi.Açıklamaca ayrıca, Trafik Haftası süresince ‘Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda’ ve ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ mottosunun etkin olarak kullanılacağı, araç kullanırken dikkati azaltması nedeniyle cep telefonu kullanımı, aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı park başta olmak üzere bu dönemde de yine aynı kararlılıkla denetimlere devam edileceğinin altı çizildi.Muratlı’da trafik güvenliği kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince denetimlerin sürekli olarak yapıldığı, 2018 yılı içerisinde 7 bin 358 aracın kontrol edildiği ve bunlardan bin 351 araca 268 bin 323 TL ceza yazıldığı, 2019 yılı içerisinde ise 14 bin 872 aracın kontrol edildiği ve bunlardan bin 589 araca 579 bin 451 TL ceza yazıldığı belirtilerek; denetimlere aynı kararlılıkla devam edileceğine dikkat çekildi.Ayrıca, toplumda trafik bilincini geliştirmek ve artırmak amacıyla Muratlı’da 14 okulda trafik eğitimlerinin Trafik Büro Amirliği görevlilerince verildiği ve ‘Önce Yaya’ uygulaması kapsamında Muratlı Belediyesi ile koordineli olarak ilçenin değişik yerlerine ve okul önlerine 18 adet ‘Önce Yaya’ geçidinin yaptırıldığı öğrenildi.