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49’uncu evlilik yıl dönümünde yaşlı çifte pastalı sürpriz

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:30 ABONE OL
49’uncu evlilik yıl dönümünde yaşlı çifte pastalı sürpriz
Tekirdağ’da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan yaşlı çifte evliliklerinin 49’uncu yılında belediye görevlileri pasta ile sürpriz yaptı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan 73 yaşındaki Ahmet Kılıç ve 70 yaşındaki eşi Zeliha Kılıç’ı 49’uncu evlilik yıl dönümlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin kızları Özgül Kılıç, Vefa Sosyal Destek Grubu’na anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini kutlamak istediğini belirtti. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesi harekete geçti. Pasta alan belediye görevlileri, yaşlı çiftin ikametine gitti. Karşılarında pastayla görevlileri gören yaşlı çift büyük şaşkınlık yaşadı. Yakılan mumları üfleyen çift belediye görevlilerine teşekkür etti.
Ahmet Kılıç, her yıl evlilik yıl dönümlerini kutladıklarını, bu yılki kutlamayı unutamayacaklarını söylerdi. Zeliha Kılıç ise sürpriz karşısında çok heyecanlandığını dile getirerek, 49’uncu evlilik yıl dönümlerini çok anlamlı olduğunu belirtti.
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49’uncu evlilik yıl dönümünde yaşlı çifte pastalı sürpriz
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