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Yağmurda caddeler göle döndü

Giriş Tarihi: 3.5.2020 15:30 ABONE OL
Yağmurda caddeler göle döndü
Çorlu ilçesinde başlayan sağanak yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan bölgelerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde başlayan sağanak yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanan kentte yollardaki az sayıdaki araç, zaman zaman su birikintilerinden geçerek yoluna devam etmek durumunda kaldı.
Kısa bir süre etkili olan yağmurun ardından sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
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Yağmurda caddeler göle döndü
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