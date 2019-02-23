Bakan Varank: "Teknoparklar 3.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi"

BUGÜN NELER OLDU

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2001'de sadece 2 olan teknopark sayısının bugün 81'e ulaştığını ve 61'inin aktif şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar 3.8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor" dedi. Varank, "Rekabet gücünü kalıcı olarak arttırmanın, teknolojiyi geliştirmenin üretmekle mümkün olduğunu biliyoruz. Teknolojinin sadece kullanıcısı olmak maalesef sizi karlı bir pazar haline getiriyor. Hatta günden güne bağımlı yapıyor. Dolayısıyla fikri, AR-GE'yi, ürünü ve ticareti bir bütün olarak ele alan yenilikçi yaklaşımların hızla çoğalmasını arzu ediyoruz. Ülke menfaatleri için hayallerinin peşinden koşan hevesli ve heyecanlı gençler, girişimciler istiyoruz. Onlar için rahat çalışabilecekleri farklı alanlarda işbirliklerini geliştirebilecekleri ve üretmenin, birlikte üretmenin keyfine varabilecekleri mekanlar hazırlıyoruz. Çünkü şunu çok net biliyoruz. Yenilikçilik dediğimiz şey sadece tek bir kişinin eseriyle olmaz. Bunun için güçlü ve çalışan bir sisteme ihtiyaç var. İşte biz de Bakanlık olarak bu amaç doğrultusunda ilerliyor, üniversitelerle reel sektörü ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirip inovasyon ruhunu harekete geçirmek istiyoruz. Nitekim teknoparklarımız bu verimli buluşmaya ev sahipliği yapan eko sistemin en önemli mekanlarından. 16 yıl boyunca AR-GE ve yenilik reform paketleriyle güçlü bir teknoloji geliştirme altyapısı inşa ettik. 2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, bugün 54 şehrimizde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor" dedi.