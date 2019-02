Dijital sağlıkta küresel atak yaptık

BUGÜN NELER OLDU

SanayiBakanlığı Teknogirişim Sermayesi desteğiyle kurulan argenit, mikroskop temelli medikal görüntüleme ve görüntü analiz sistemlerinde Türkiye'nin ilk yerli yazılımlarını geliştirmeyi başardı. Firmanın bugün sahada çalışan 2 bini aşkın dijital mikroskop sistemi bulunuyor. Dünyada 4 küresel firmanın tekelinde olan sektörde yerli oyuncu olmayı başaran şirketin hedefinden Türk Malı Kimliği ile global oyuncu olmak var. Türkiye'nin yeni sağlık yatırımlarında aranan markalardan biri olduklarına vurgu yapan argenit ortaklarından Burak Buyrukbilen, sitogenetik tanı konusunda görüntü analiz süresi ve maliyetleri asgari seviyeye indirdiklerini söyledi. Yazılımlarının kullanıcı kolaylığı sağlaması amacı ile tamamının Türkçe ara yüze sahip olduğunun da altını çizen Buyrukbilen, "Tüm uygulamaları bir arada tutan ara yüz üzerinde hasta bilgileri, analiz sonuçları, raporlama ve arşivleme modülleri tek ekrandan ulaşılır durumda" diyor.Buyrukbilen, firmasını şu sözlerle özetledi: "2009 yılında devletin teşviki ile kurulmuş bir yüksek teknoloji firmasıyız. Amiral gemimiz sitogenetik ve patolojik tanı alanlarında yazılım, analiz ve görüntülemesi konusu. Aslında bu, butik bir iş. Dünya üzerinde bu işi göğüsleyen sadece 4 firma var. Biz de yerli olarak beşinci firmayız. 2009'dan bu yana geliştirdiğimiz çözümlerle kendi üretim döngümüzü tamamladık." Şu an Türkiye'deki genetik testlerin yüzde 65'inin yerli sistemler üzerinden raporlandığı bilgisini veren Buyrukbilen, "Biz de bu alanda önemli bir pazar sahibiyiz. Yurtdışında da tanınan bir firmayız. İran'da yüzde 30'luk bir pazar payına ulamış durumdayız" ifadelerini kullandı.Genetik alanında dünyada ABD ve İsrail'in hâkimiyeti olduğunu belirten, Buyrukbilen, "Çok yüksek bütçeli ve yüksek teknoloji gerektiren bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle genetikte bu yerlileştirme hedefi bizim için çok önemli. Şu an dünyada sitogenetik teknolojilerinde ne yapılıyorsa bunu biz de yapabiliyoruz. Ancak teknoloji hız kesmiyor. Her gün yeni bir motivasyona ihtiyacınız var. Bizde de bu motivasyon var" diyor.Buyrukbilen, bu alandaki felsefelerini ise şu sözlerle anlatıyor: "Uzun yıllara dayanan ürün ve piyasa tecrübemiz ile akademik birikimimizi yenilikçi ürünlere dönüştürüyoruz. İç piyasanın ihtiyacı olan ürünleri ekonomimizin ve üniversitelerimizin değerli Ar-Ge ve Kalite Kontrol birimlerine Türkçe olarak sunabiliyoruz."