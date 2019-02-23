İnovasyon ve girişimciliğin üssü oldu: İTÜ Arı teknokent

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı 2017 Teknoloji Bölgeleri Performans Endeksi Sonuçları'na göre İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'deki tüm teknoparklar içerisinde birinci sırada yer almıştır. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan 270'den fazla firma 7 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak, yılda 600'ün üzerinde proje geliştirmektedir. İTÜ ARI Teknokent, 1.655.000 m2 büyüklüğünde bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148'i patentli toplamda 2.500'ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atarak değer üretti ve ülke ekonomisine katkı sağladı. 2003'ten bu yana 272 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent firmalarının, 2017 yılı cirosu 1 milyar dolar; Ar-Ge ihracatı ise 40 milyon dolardır.Türkiye'nin ticaret merkezi İstanbul'un kalbi Maslak'ta yer alan İTÜ ARI Teknokent bünyesinde barındırdığı firmalar ve girişimciler için birbirinden başarılı programlar yürütüyor.Avrupa'nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için çalışmaktadır. Kurulduğu 2012 yılından beri yüzlerce girişimcinin aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağlayan İTÜ Çekirdek, ülke genelinde 1.797 girişime ve 4.233 girişimciye destek verdi. 50 milyon TL'yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 milyon TL'yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL'yi aştı. Türkiye girişimcilik ekosistemini girişimlerin kalitesi, dünya piyasalarındaki başarısı ve başarılı girişim sayısı bakımından büyütmeyi hedefleyen İTÜ Çekirdek'in özel sektör ve kamu kurumlarından pek çok paydaşı bulunuyor. İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği 'Big Bang Start-up Challenge' 29 Kasım 2018 Perşembe günü Uniq İstanbul'da düzenlendi. Girişimcilik ekosisteminin 'odak'noktası Big Bang Startup Challenge'da, bu yıl yedinci kez birbirinden iddialı girişimciler yatırımcı ve kurumsal şirketlerin karşısına çıktı. Başvuran binlerce girişim arasından sıyrılarak, final etkinliğinde sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 21 milyon TL'lik ödül ve yatırıma ulaşıldı. 20 finalist arasından en çok desteği alan ilk üç girişim Reminis APP, WatchX-Kodlanabilir Akıllı Saat ve FilameX oldu.Dünyaya açılacak yeni teknolojilerin gelişimine katkıda bulunarak, girişimcilik ekosisteminin çekim merkezi olan İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi, 2017 yılında faaliyete geçti. İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi bünyesinde yer alan 60 girişimci firma geliştirdikleri teknolojilerle ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.Teknoloji firmalarının başarısını global pazarlarda da sürdürmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, 2014 yılında faaliyete geçti. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen program kapsamında bugüne kadar 117 firma program kapsamındaki eğitimlerden faydalandı, 60 firma ABD sürecine katıldı. 41 firma aktif olarak ABD'deki faaliyetlerine devam ediyor. Bugüne kadar Innogate'e katılan firmaların aldığı toplam yatırım miktarı 15 milyon doları, yurt dışı cirosu ise 10 milyon doları aşmış durumda.