İTÜ çekirdek’te yeni dönem başladı!

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en iyi üç üniversite kuluçka merkezi arasında gösterilen İTÜ Çekirdek, 2019-2020 dönemi girişimcilerini kabul etmeye başladı. Bugüne kadar yüzlerce teknoloji girişimine destek vererek başarılı olmalarını sağlayan İTÜ Çekirdek'e katılmak isteyen girişimci ekipler, www.itucekirdek.com adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Türkiye'nin en büyük sivil ve ticari teknoloji kümesini barındıran teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, fikir, prototip, ilk müşterilerini edinme veya ilk yatırımcılarıyla anlaşma aşamalarındaki girişimcileri desteklemek amacıyla çalışan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 2019- 2020 dönemi girişimcilerini kabul etmeye başladı. İTÜ Çekirdek kurulduğu 2012 yılından beri ülke genelinde 1.797 teknoloji girişimine ve 4.233 girişimciye destek verdi. 74 milyon TL'yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 milyon TL'yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL'yi aştı. Her yıl Kasım ayında düzenlenen İTÜ Çekirdek'in girişimcilik yarışması Big Bang Start-up Challenge'da yalnızca geçtiğimiz yıl girişimcilere 21 milyon TL'lik kaynak ulaştırıldı. Konuyla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "İTÜ Çekirdek'te farklı aşamalardaki girişimcilerin ihtiyaçlarına göre farklı süreçler yürütüyoruz. Fikrini belirli bir prototip aşamasına getirmiş girişimcileri İTÜ Çekirdek önkuluçka sürecimize dahil ederek, pazara hazırlıyoruz. Belli bir olgunluğa gelmiş, yatırımcı karşısına çıkmaya hazır girişimcileri ise hızlandırılmış önkuluçka sürecimiz İTÜ Çekirdek Express'e alıyoruz. Böylece girişimciler hızla yatırımcı ve müşterilerle tanışıp ekonomik imkanlarla buluşurken, bir yandan da İTÜ Çekirdek imkanlarından yararlanabiliyorlar. İTÜ Çekirdek'te girişimciler, kendi imkanlarıyla ulaşabileceklerinden çok daha fazla yatırımcı ve müşteriyle bağlantı kurma fırsatına kavuşuyor" dedi.İTÜ Çekirdek'te girişimcilere açık ofis, mini MBA/ girişimcilik eğitimi, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, laboratuvar sarf malzemeleri desteği, İTÜ Çekirdek'in 40'ı aşkın paydaşı ile tanışma desteğinin yanı sıra aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 300'ü aşkın gönüllü mentor desteği de sağlanıyor. Girişimcilere ayrıca fikri mülkiyet haklarını koruyabilmeleri için, İTÜ'nün teknoloji transfer ofisi İTÜNOVA TTO ile birlikte Türkiye, Avrupa ve Amerika'da patent alabilmeleri için patentin niteliğine göre mali destek ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Bunların yanı sıra, girişimcilerin büyümesine destek olmak için satışa yönelik ilişki sağlama desteği de sunuluyor. Teknolojik, yenilikçi girişimlere sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimler için en doğru adres olan İTÜ Çekirdek'e teknolojinin tüm alanlarında ve sektörlerden başvuru yapılabiliyor.Avrupa'nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için çalışıyor. 2012'den beri yüzlerce girişimin aldığı desteklerle başarılı olması ve şirketleşmesini sağlayan İTÜ Çekirdek, 1.797 girişim ve 4.233 girişimciye destek verdi. 74 milyon TL'yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 milyon TL'yi aştı. Başarılı girişim sayısını büyütmeyi hedefleyen İTÜ Çekirdek'in özel sektör ve kamu kurumlarından birçok paydaşı bulunuyor.