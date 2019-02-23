Radyasyon etkisini azaltan kıyafetler tasarladılar

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Kayseri'de KOSGEB ve akademisyenlerin desteğiyle kurulan bir tekstil firması, gümüşün radyasyonu engelleme etkisinden yola çıkarak manyetik alanlara karşı radyasyondan koruyucu kıyafetler tasarladı. Teknolojik imkanların zararlarına karşı önlemler alma düşüncesiyle kurulan Bonus Teknik Limited Şirketi, Erciyes Üniversitesi Teknopark bünyesinde geliştirilen "antiradyasyon" özellikli kumaşlarla bebek kıyafetleri, slip, çorap, tişört, hamile karın bandı, polar mont gibi birçok kıyafet üretiyor. TÜBİTAK Bilgem Laboratuvarlarında test edilen radyasyondan koruyucu kıyafetler, 40 desibele kadar koruma sağlıyor. Klimalı tişört, yanmaz kumaş ve dayanıklı endüstriyel kıyafetler de üreten firma, yerel pazarın yanı sıra ABD'nin söz sahibi olduğu uluslararası pazarda da rekabet edebilmeyi hedefliyor. Şirketin Ar-Ge ve Strateji Müdürü Mustafa Çağlı yaptığı açıklamada, akademisyenlerin desteğiyle kurulan firmalarının Erciyes Teknopark'ta hayata geçirildiğini ve manyetik alanlara karşı zırhlama metoduyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Teknolojik imkanların zararlarına karşı önlemler alma düşüncesiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Çağlı, şunları kaydetti: "Kafamızdaki hayallerimizi elle tutulur özellikli ürünlere çevirebilmek amacıyla 2010 yılında KOSGEB Ar-Ge projesi ile firmanın kurulmasına karar verildi. Kuruluş aşamasından sonra, öncelikli olarak korumayı ve konforu bir arada sunacak şekilde radyasyondan koruyucu hamile atleti üretildi. Sonrasında bebeklerin özellikle 5-6 yaşına gelinceye kadar radyasyon etkisine karşı daha korumasız olduğu bilgisine bağlı olarak bebek şapkası üretildi. Bunda da özellikle sadece koruma değil, konforun da birlikte olması amacıyla özel pamuk lifleri ve nem transfer özellikli lifler ile gümüş lifleri kullanıldı. Teknolojik imkanların zararlarına karşı önlemler alma düşüncesiyle kurulduk. Bebek kıyafetleri, slip, çorap, tişört, hamile karın bandı, polar mont gibi birçok antiradyasyon kıyafet üretiyoruz. TÜBİTAK Bilgem Laboratuvarlarında test edilen radyasyondan koruyucu kıyafetler 40 desibele kadar koruma sağlama özelliğine sahip. Ürünlerin Ar-Ge aşaması mühendis ve doktor olan firma ortaklarımız tarafından bizzat geliştirildi. Sonraki aşamalarda ise Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nden destek alındı." Antiradyasyon ürünlerin, koruma özelliğinin yanında konforlu ve fiyat olarak erişilebilir olmasını amaçladıklarını vurgulayan Çağlı, ürünleriyle 2013 yılında Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan ödül aldıklarını hatırlattı. Çağlı, iç piyasaya sundukları ürünlerini Almanya'ya da ihraç ettiklerini belirterek, "Şu aşamada sadece Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Yılda yaklaşık 500 bin lira civarında ihracatımız var. Bu miktar başlangıç için önemliydi ve bu miktarı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Diğer ürünleri hakkında da bilgi veren Çağlı, devam etti: "Birçok inovatif ürünümüz var. Yeniliği seviyoruz. Yanmaya dayanıklı, yangın battaniyesinin yanında, itfaiyeciler için güç tutuşur başlık, endüstriyel yanmaya dayanıklı giysilerimiz var. Yazın denizde güneş yakmasından koruyacak ve aynı zamanda sünerek rahatsızlık vermeyecek özel tişörtler geliştirdik ve test ettik. Klima özelikli tişörtler de yapıyoruz. Bunun yanında nem transferi yapan, konforu artıran birçok ürünümüz mevcut."TÜBİTAK'ın kabul edilen iş fikirleri için 200 bin TL'ye kadar hibe desteği sağladığı TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı kapsamında Gazi Teknopark'ın yürüttüğü BİGG Anahtar Programı başvuruları başladı. TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı'nın en başarılı uygulayıcı kuruluşlarından biri olan Gazi Teknopark, yeni dönem girişimcilerini arıyor. Uyguladığı üç programda yüzde 65 başarı oranı yakalayarak en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan biri olan Gazi Teknopark, 2019 yılı 1. Çağrı dönemi kapsamında başvuruları almaya başladı. BİGG-Anahtar, Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir girişimcilik programı. Program kapsamında ücretsiz kanvas iş modeli, iş planı hazırlama ve sunum eğitimler, ücretsiz teknik, ticari ve iş planı mentorlukları, eğitim/mentorluk süreci boyunca Anahtar Atölye'de ücretsiz ön prototipleme desteği, eğitim/mentorluk süreci boyunca Anahtar Ön Kuluçka'dan ücretsiz faydalanma imkanı ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen iş fikirleri için 200 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanıyor. Program sonunda TÜBİTAK BİGG panelinde başarılı olan girişimciler, TÜBİTAK'ın sağlayacağı 200 bin TL'lik hibe desteğinin yanı sıra, Türkiye'nin en başarılı kuluçka merkezlerinden olan Gazi Anahtar Kuluçka Merkezi'nde yer almak, Gazi Teknopark'ın İş Fikri Yarışmalarına katılmak ve yatırım ağına erişim gibi pek çok fırsattan faydalanma hakkı kazanacaklar. Gazi Teknopark, bugüne kadar yüzde 50'si akademisyen, yüzde 50'si öğrenci mezunlardan oluşan 35 girişimcinin TÜBİ- TAK'tan toplamda 5 milyon 250 bin TL fon almasına imkan sağladı. Bununla birlikte BİGG Anahtar Programı mezunları, girişimcilik ekosisteminde birçok etkinlikte derecelere girerek ödül ve yatırımlara hak kazandılar. Gazi Teknopark BİGG Anahtar Destek Programı yeni dönem başvuruları başladı. Programa üniversitelerin örgün lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış mezunlar, üniversitelerin örgün yüksek lisans ve doktora öğrencileri, üniversitelerin 1 yıl içerisinde mezun olabilecek örgün lisans öğrencileri başvurabiliyor. Ayrıca başvuracak kişilerin herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması ve daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİ- TAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekiyor. Programa akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor. Programa başvuruda bulunmak isteyen adaylar www.gazibigg.com/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecek.